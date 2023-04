Diocesi: Bari, dal 7 al 9 maggio la Sagra di San Nicola. Oggi sorteggio dei motopescherecci che porteranno la statua del Santo nella processione a mare

Tornano a Bari i festeggiamenti in onore di San Nicola dal 7 al 9 maggio con la Sagra dedicata al Santo, in occasione del 936° anniversario della traslazione delle reliquie del santo da Myra (1087-2023), con celebrazioni religiose e civili. In attesa della vera e propria Sagra di San Nicola, già oggi pomeriggio, nella basilica di San Nicola, sono previsti l’esposizione della statua, la recita del rosario, la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore della basilica, fr. Giovanni Distante, il sorteggio dei due motopescherecci che porteranno la statua e il quadro del santo a mare (8 maggio), la processione con la statua del Santo e al molo Sant’Antonio uno spettacolo pirotecnico.