Papa in Ungheria: il programma della prima giornata

La prima giornata del viaggio del Papa in Ungheria – il 41° del pontificato – prevede due discorsi pubblici, dei sei che pronuncerà in tutto in tre giorni. Dopo l’accoglienza all’aeroporto di Budapest, infatti, alle 11 è prevista la cerimonia di benvenuto nel piazzale Palazzo “Sándor”, seguita alle 11.20 dalla visita privata alla presidente della Repubblica, Katalin Novák. Alle 11.55 il Papa incontrerà il primo ministro ungherese, Viktor Orban, che subito prima avrà un incontro con il cardinale Pietro Parolin e lo “staff” della Segreteria di Stato. Il primo discorso di Papa Francesco in Ungheria, rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico, è in programma alle 12.20 nell’ex Monastero Carmelitano, sede del capo del governo ungherese. Alle 17 l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali, nella concattedrale di Santo Stefano, occasione del secondo discorso di Francesco.