Papa Francesco: errata concezione della sessualità è causa di “femminicidio” e “violenza tra i partner”

“La tragedia della violenza tra i partner sessuali – penso alla piaga del femminicidio – trova una delle sue cause principali” nel fatto che “si sta perdendo di vista il nesso tra la sessualità e la vocazione fondamentale di ogni persona al dono di sé, che trova una peculiare realizzazione nell’amore coniugale e familiare”. Ne è convinto il Papa, che nel messaggio inviato ai partecipanti al Congresso internazionale WOOMB su “La Rivoluzione Billings 70 anni dopo: dalla conoscenza della fertilità alla medicina personalizzata”, auspica “un percorso educativo” sulla sessualità umana, definito “un’urgenza che interpella la Chiesa e tutti coloro che hanno a cuore il bene della persona e della società e che attende risposte concrete, creative e coraggiose”, come si evidenzia nell’Amoris laetitia. “Dopo la cosiddetta rivoluzione sessuale che ha abbattuto dei tabù, c’è bisogno di una nuova rivoluzione nella mentalità”, l’appello di Francesco: “Scoprire la bellezza della sessualità umana sfogliando il grande libro della natura; imparare a rispettare il valore del corpo e della generazione della vita, in vista di autentiche esperienze di amore familiare”.