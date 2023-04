Tv2000: da oggi fino a domenica 30 aprile programmazione speciale dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria

Programmazione speciale di Tv2000 dedicata al viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria. Le dirette – fa sapere l’emittente – iniziano venerdì 28 aprile e si concludono con la conferenza stampa sul volo di ritorno che sarà trasmessa domenica 30 aprile alle ore 23.45. Tra gli eventi in diretta con il Pontefice: venerdì 28 aprile la visita di cortesia alla Presidente della Repubblica, l’incontro con il Primo Ministro e l’incontro con le Autorità, con la Società Civile e con il Corpo Diplomatico; sabato 29 aprile l’incontro con i poveri e con i rifugiati presso la Chiesa di Santa Elisabetta d’Ungheria, la visita alla Comunità greco-cattolica e l’incontro con i giovani; domenica 30 aprile la Messa nella Piazza Kossuth Lajos e l’incontro con il mondo universitario e della cultura. Speciali del programma ‘Il diario di Papa Francesco’, condotto da Gennaro Ferrara e servizi e approfondimenti a cura del Tg2000. Approfondimenti anche di Radio inBlu2000 in ‘Chiesa e Comunità’, Gr e programmi informativi. Per maggiori dettaglia clicca QUI.