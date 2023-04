Famiglia: Roma, domani e dopodomani un evento per i 50 anni dell’Orientamento familiare italiano

Ricorre quest’anno il 50esimo anniversario della nascita dell’Orientamento familiare italiano e IFFD Italia (la Conferenza permanente dei centri di orientamento familiare che operano nel nostro Paese, con sede a Milano) ha organizzato un evento per rendere omaggio a quanti hanno reso possibile questo traguardo e per promuovere attività a sostegno della genitorialità e della coppia. Sarà Nicolò Terminio, psicoanalista, psicoterapeuta, dottore di ricerca in “Ricerche e metodologie avanzate in Psicoterapia”, a svolgere domani, a Roma (Icef, Viale delle Belle Arti, 10), una riflessione sul focus scelto per la giornata, con un intervento dal titolo “Gli affetti in famiglia: tra dono e compito”. Prevista la partecipazione del prelato dell’Opus Dei, mons. Fernando Ocáriz. Nel pomeriggio di domani verrà svolta la consueta assemblea dei centri di orientamento familiare, mentre per domenica 30 è previsto un momento di formazione e aggiornamento per quanti sono impegnati nei programmi di orientamento familiare secondo il metodo IFFD. IFFD Italia lavora come centro nazionale di IFFD – International Federation for Family Development – una federazione non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, la cui missione principale è sostenere le famiglie attraverso la formazione. L’attività di Family Enrichment nasce a metà degli anni Sessanta con lo sviluppo di programmi di sostegno ai genitori basati sul “metodo dei casi”. I programmi IFFD – si ricorda in una nota – vengono svolti in 68 paesi nei 5 continenti in collaborazione con una vasta rete di volontari. L’IFFD è la più grande organizzazione internazionale della società civile dedicata allo sviluppo della famiglia. IFFD ha lo status consultivo generale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e organizza regolarmente congressi internazionali sulla famiglia. In Italia i primi corsi sono partiti nel 1973 in alcune città, tra le quali Milano, Palermo, Bari, Napoli, Roma. Nel corso di questi cinquant’anni di attività migliaia di coppie si sono formate con il metodo IFFD, sperimentandone i benefici nella vita quotidiana, in termini di serenità, migliore approccio ai problemi, efficacia nella comunicazione, benessere di coppia e quindi benessere familiare. All’evento parteciperanno i rappresentanti delle associazioni che in Italia organizzano i corsi insieme a quanti intendono conoscere più da vicino le attività.