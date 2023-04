Diocesi: Bolzano-Bressanone, in vista del 1° maggio opuscolo su dignità del lavoro e di chi lavora

In cosa consiste la dignità del lavoro e di chi lavora? È questo il tema dell’opuscolo “Buon lavoro”, pubblicato dal settore Problemi sociali e lavoro della diocesi di Bolzano-Bressanone in occasione della Festa del lavoro del 1° maggio. “Il lavoro non ha solo un prezzo, ma anche un valore, perché dietro di esso c’è l’essere umano nella sua interezza e dignità di persona”, sottolinea Johann Kiem, responsabile diocesano per i problemi sociali e il lavoro. L’opuscolo affronta il significato della dignità del lavoro, spiega i vantaggi del buon lavoro, propone una serie di osservazioni e valutazioni sul tema: si può trovare sulla homepage della diocesi all’indirizzo www.bz-bx.net/lavoro. “Prendere sul serio la dignità del lavoro e di chi lavora significa che l’impegno dell’essere umano non deve essere dato per scontato. Ci dovrebbe essere sempre un segno di rispetto, un sentimento di gratitudine, un gesto di apprezzamento, perché il lavoro, le lavoratrici e i lavoratori sono più di un semplice mezzo per raggiungere un fine”, conclude Kiem.