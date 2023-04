Giovani: al via a Loppiano da domani il Festival della pace e della fraternità

Appuntamento il 1° maggio a Loppiano, cittadella internazionale dei Focolari, per il Festival della pace e della fraternità. L’iniziativa compie 50 anni e per celebrare l’anniversario, dal 29 aprile al 1° maggio si terrà un’iniziativa dal titolo “Common Ground, me you and us” (Terreno Comune, io, tu, noi), in cui la cittadella si propone come “luogo dove sperimentare la cultura dell’incontro, terreno fertile dove tessere relazioni accoglienti e di cura: verso di sé, gli altri, la nostra Casa Comune”. Si tratta – spiegano i promotori – di “un grande festival diffuso”, dove negli spazi della cittadella si potranno vivere esperienze diverse: laboratori di musica, danza, testimonianze, seminari con esperti, giochi, la vita degli abitanti della cittadella. Clou della manifestazione, il 1° maggio alle ore 12, il grande spettacolo, trasmesso in diretta mondiale dal palco dell’Auditorium, con cui verrà inaugurata da Loppiano la Settimana Mondo Unito. Ovvero, sette giorni (1°-7 maggio) promossi dalle comunità del Movimento dei Focolari nel mondo in partnership con il Movimento Laudato Si’, altri movimenti e associazioni, per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui temi della pace, della fraternità, della cura dell’ambiente, attraverso iniziative solidali ed ecologiche, eventi culturali, laboratori, ecc.

In programma, le testimonianze di giovani, italiani e di vari Paesi del mondo (India, Filippine, Burundi, Giordania, Colombia, Tanzania), impegnati in rete e, spesso, coraggiosamente controcorrente, nella cura delle persone e dell’ambiente, per il bene comune dei loro popoli. L’evento – spiegano i promotori – si inserisce idealmente anche nel cammino verso la Gmg di Lisbona mentre i laboratori del Primo Maggio si svolgeranno con la collaborazione di: The Economy fo Francesco, Istituto Universitario Sophia, Polo Lionello Bonfanti, Centro La Pira, Rondine, Movimento Laudato si’. QUI ulteriori info.