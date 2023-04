Primo maggio: diocesi Napoli, domani l’arcivescovo Battaglia presiede una messa allo Stabilimento Kimbo per la Festa del lavoro

La Chiesa di Napoli celebra la Festa del lavoro nella solennità di San Giuseppe Lavoratore con una liturgia eucaristica presieduta dall’arcivescovo Mimmo Battaglia, sabato 29 aprile, alle ore 9.30, allo Stabilimento Kimbo, in via Appia km. 22.648, a Melito di Napoli.

L’arcivescovo Battaglia sarà accolto dal presidente della Kimbo, Mario Rubino.

Sono stati invitati i Sindacati, generali e di categoria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, il presidente e il direttore di Confindustria, gli assessori al Lavoro della Regione Campania e del comune di Napoli, la direttrice del carcere di Secondigliano, i delegati arcivescovile di settore, il decano dei parroci del territorio.

L’evento è stato organizzato dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi, in collaborazione con la parrocchia San Vincenzo Romano di Melito.