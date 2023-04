Papa Francesco: partito per l’Ungheria, questa mattina ha salutato quindici persone senza fissa dimora

Prima di lasciare Casa Santa Marta per il suo viaggio in Ungheria, in programma da oggi al 30 aprile, il Papa – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – ha ricevuto il saluto di quindici persone senza dimora che vivono nei pressi di San Pietro, accompagnati dal card. Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per la carità. Poi Francesco si è trasferito in auto all’aeroporto di Fiumicino da dove è partito alla volta di Budapest. L’atterraggio nella capitale ungherese è previsto per le 10. Come di consueto, durante il volo, nel momento di lasciare il territorio italiano, il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui si legge: “Nel momento in cui mmi accingo a lasciare il suolo d’Italia per compiere un viaggio apostolico in Ungheria, mosso dal desiderio di incontrare i fratelli nella fede e testimoniare l’importanza dai costruire ponti tra i popoli, rivolgo a lei, signor presidente, e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene della nazione”.