Cinema: Comune di Contigliano, stasera l’evento “Pasolini Passioni e Passione”. Interviene mons. Viganò

Con il patrocinio del Lions Club Rieti Host e della Provincia di Rieti, il Comune di Contigliano–assessorato alla Cultura propone, con ingresso libero, stasera, alle ore 18, nella chiesa collegiata di San Michele Arcangelo a Contigliano Alta, l’evento “Pasolini Passioni e Passione”.

L’incontro nasce dalla condivisione di intellettuali e istituzioni del territorio coordinati da mons. Dario Edoardo Viganò, critico cinematografico e teorico della comunicazione; autore di studi e opere sul rapporto tra cinema e mondo cattolico; professore di cinema presso la Università telematica internazionale Uninettuno, attualmente vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, “con specifica competenza per il settore della comunicazione”. Nel convegno di oggi mons. Viganò tratterà il tema “Vangelo secondo Matteo: un film cattolico?”, mentre in video scorreranno immagini del film, girato da Pasolini nel 1964, da lui dedicato a Giovanni XXIII, nel pieno del tempo conciliare.

Interverrà poi l’attore cinematografico-televisivo Giulio Schifi, con la sua interpretazione della poesia “10 giugno” – meglio nota come “Io sono una forza del passato” (1962) -, ove Pasolini evoca religiosità, passato e tradizione; dice dell’Appia e della Tuscolana, strade di Roma antica e nuovissima, il luogo del corpo e dell’anima, aperto così ad un’inedita lettura estetica e poetica.

Roberto Lorenzetti, già direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, ricercatore e fotografo, raccoglierà queste tematiche, nella sua trattazione “Io sono una forza del passato – Cultura popolare in Pasolini e tradizione locale: la Processione del Venerdì Santo in Contigliano”.

Arianna Aloi, attrice di teatro, interpreterà quindi “Una disperata passione di stare al mondo. Medea” e la riflessione sulla “religione autentica”, ispirandosi al film “Medea” di Pasolini (1969).

L’ultima trattazione sarà a cura di Valerio Carocci, fondatore dell’associazione “Piccolo Cinema America”, su “Cinema e Roma – l’esperienza del Piccolo America”.

Concluderà Marianna Adamo, regista, sceneggiatrice, attrice di teatro e cinema, che in morte di Pasolini interpreta “A P.P.P., in nessun posto”: la poesia che Elsa Morante compose poche settimane dopo (1976) i tragici oscuri fatti dell’Idroscalo di Ostia.

L’incontro è moderato da Ileana Tozzi, storica dell’arte. Infine, all’arte e alle visioni, alle parole, alle narrazioni alle poesie, si aggiungeranno studenti e docenti del Conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni, guidato dalla presidente Letizia Pellegrini e dal direttore Roberto Antonello.