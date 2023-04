Papa Francesco: “favorire la conoscenza della fertilità e dei metodi naturali”

“Favorire la conoscenza della fertilità e dei metodi naturali”. È l’invito con cui si conclude il messaggio del Papa ai partecipanti al Congresso internazionale WOOMB su “La Rivoluzione Billings 70 anni dopo: dalla conoscenza della fertilità alla medicina personalizzata”, in cui Francesco sottolinea “l’importanza di lavorare con assiduità e slancio in questo campo, anche per promuovere la dignità della donna e una cultura improntata all’accoglienza della vita, valori peraltro condivisi anche con altre religioni”. “La prospettiva scientifica di questo congresso internazionale mostra come sia fondamentale prestare attenzione alla peculiarità di ogni coppia e di ogni persona, specialmente nei confronti della donna”, l’omaggio del Papa: “L’orizzonte della medicina personalizzata ci ricorda che ogni persona è unica e irripetibile e che, prima di essere oggetto di cura per disfunzioni e malattie, dev’essere aiutata ad esprimere nel modo migliore le sue potenzialità, in vista di quel benessere che è soprattutto frutto di un’armonia di vita”. “Il ricorso ai metodi fondati sui ritmi naturali di fecondità va incoraggiato”, l’indicazione a livello di pastorale familiare.