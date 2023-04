WebCattolici Italiani: dal 1° maggio il podcast che racconta le esperienze di evangelizzazione in rete

“Il web e le tecnologie digitali: per alcuni strumenti di comunicazione da impiegare, per altri veri e propri ambienti da abitare, con linguaggi e valori propri, fino al punto da ampliare nuove dimensioni o metaversi”. Lo si legge in un comunicato di WeCa, Associazione WebCattolici italiani, nell’annunciare una nuova iniziativa. “E se in questi ambienti ci si informa, si lavora, si legge, ci si intrattiene, c’è anche lo spazio per vivere la dimensione della fede. Preghiera, catechesi, informazione, ma anche canali digitali che rafforzano la pastorale di parrocchie e associazioni: il web è abitato dalle storie pionieristiche di chi vi è sbarcato senza un libretto di istruzioni e, attraverso l’esperienza, le difficoltà ma anche i successi, ha tracciato la strada anche per gli altri”. “In Ascolto” è dunque il podcast in formato audio di WeCa, che a partire da lunedì 1° maggio, ogni due settimane, sulle piattaforme di podcasting, punta le antenne verso le storie dei “WebCattolici” che “hanno – in mille modi diversi – portato la loro fede nella Rete”. Condotto dal giornalista e social media strategist di WeCa Andrea Canton, “racconterà, attraverso l’esperienza dei singoli, come parrocchie, associazioni, media cattolici, congregazioni religiose e semplici fedeli si siano avvicinati al digitale nel loro duplice volto di strumenti utili ma anche di nuovi ambienti da vivere”.

Nelle prime puntate di “In Ascolto”, il polso della Rete con il giornalista di Avvenire Guido Mocellin, autore della rubrica WikiChiesa; l’esperienza di suor Naike Monique Borgo, suora orsolina e vicedirettrice dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Vicenza; la spiritualità nella pandemia con don Davide Tononi, parroco di Norcia, ma anche il ruolo del web nell’impegno sociale e per la promozione della famiglia con Gigi De Palo, già presidente del Forum delle Associazioni familiari.