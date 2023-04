Azione cattolica: “Pensati insieme” e “Senza riserve”, incontri formativi per settore Giovani e Acr

“Pensati insieme. Rigenerarsi nella fraternità”: è modulo formativo del settore Giovani dell’Azione cattolica italiana proposto a vicepresidenti, assistenti, consiglieri e membri d’équipe diocesana, incaricati e assistenti regionali del settore. L’appuntamento formativo si terrà al Centro Giovanni XXIII di Frascati dal 28 al 30 aprile “per dare seguito a ‘Segni del tempo’, per continuare cioè a riflettere su come trasformare le nostre realtà territoriali”. “A ottobre a Roma – spiegano i promotori – abbiamo ripreso coscienza che le vite dei giovani e delle giovani di oggi non sono un problema per la pastorale e sono, piuttosto, i segni di questo tempo. Ecco perché sentiamo l’entusiasmante responsabilità di trasformare la proposta associativa e pastorale della parrocchia perché sia a misura della vita dei giovani”. In tutta Italia a partire da “Segni del tempo abbiamo aperto tanti cantieri sinodali, attraverso il lavoro delle diocesi e il percorso per continuare la riflessione sulle parole del Papa. Proprio dalle parole del Santo Padre al modulo metteremo in discussione tre sfide che desideriamo assumere per ripensare la vita territoriale locale intorno al paradigma della fraternità: quali sono i cammini di fede che proponiamo, qual è il valore sociale che la proposta associativa genera e, infine, come la responsabilità associativa può diventare uno stile di vita”.

“Senza riserve! Incontrare la povertà per imparare a farsi dono” è invece un seminario promosso da Acr (Azione cattolica ragazzi). “I cambiamenti nel mondo del lavoro e le situazioni economiche fragili già in atto e provocate anche dalla pandemia (attività interrotte o scomparse e l’aggravamento delle diseguaglianze sociali per l’insorgenza di nuove povertà) ci invitano a un rinnovato impegno in questo ambito”. Questa realtà “interpella e investe fortemente il nostro servizio educativo. Per questo come educatori e come associazione abbiamo scelto di continuare a riflettere insieme sulla vita dei ragazzi dedicando il prossimo seminario proprio al tema della povertà. L’incontro si svolgerà sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 a Frascati presso il Centro Giovanni XXIII.