Uruguay: vescovi, “beatificazione del vescovo Giacinto Vera tappa storica per la nostra Chiesa”

(Foto: Conferenza episcopale uruguaiana)

“La beatificazione di Giacinto Vera, primo vescovo dell’Uruguay, che si celebrerà sabato 6 maggio, è una tappa storica per la Chiesa cattolica in Uruguay”. Lo scrive, nel comunicato finale dell’assemblea plenaria, che si è tenuta a Florida la scorsa settimana, la Conferenza episcopale (Ceu). La preparazione a questo importante evento ha monopolizzato l’incontro dei vescovi, a partire dal ritiro, guidato da don Gabriel González Merlano, studioso e divulgatore della storia del futuro beato.

Nel corso dell’assemblea, i vescovi hanno ricevuto il nuovo nunzio apostolico in Uruguay, mons. Gianfranco Gallone, che ha presentato la lettera di presentazione che lo accredita come rappresentante del Papa nella Chiesa dell’Uruguay. È seguito un dialogo sulla realtà e sulle sfide della Chiesa nel Paese, anche con l’aiuto di alcuni esperti. Il santuario nazionale della Vergine di Verdún ha accolto mercoledì 19, tra i numerosi pellegrini giunti da diverse parti del Paese, il nunzio e i vescovi, che hanno celebrato l’Eucaristia ai piedi della collina. La messa è stata presieduta da monsignor Gallone che, dopo aver portato ai pellegrini i saluti di Papa Francesco, si è rivolto in modo particolare ai vescovi, incoraggiandoli ad approfondire la loro missione nell’evangelizzazione dell’Uruguay e nella guida della Chiesa.