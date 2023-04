Spiritualità: Unitalsi, domani la sezione siciliana in pellegrinaggio al santuario di Maria Santissima del Tindari

La sezione Unitalsi Sicilia orientale inaugura il cammino per l’anno 2023 con un appuntamento speciale. Domani, 25 aprile, si terrà infatti il pellegrinaggio al Santuario di Maria Santissima del Tindari. “Saranno quasi 1.000 e arriveranno con 17 pullman e diversi pulmini le persone che hanno scelto di vivere questo appuntamento”, ha dichiarato Gabriele Burgio, presidente delle sezione Sicilia orientale dell’Unitalsi: “Tutti insieme, soci, ammalati, persone con disabilità, sorelle, barellieri e tanti pellegrini, vivremo momenti di preghiera e di comunione sotto la guida di mons. Giombanco, vescovo di Patti, e di alcuni nostri sacerdoti unitalsiani. Non mancheranno momenti di gioia a testimonianza di quanto sia bello e sempre arricchente trovarci insieme e condividere esperienze associative”. L’incontro è previsto è previsto a partire dalle 11 per la celebrazione eucaristica alla quale seguirà alle ore 15.30 la benedizione eucaristica. Questo appuntamento – si legge in una nota – dà il via al cammino dei pellegrinaggi sezionali per l’anno 2023: dopo il pellegrinaggio a Tindari, la stagione ha in programma tre pellegrinaggi a Lourdes (in treno e in aereo), un pellegrinaggio in Terra Santa a luglio, a Fatima e Santiago in ottobre e a dicembre il pellegrinaggio di tutta l’Associazione a Siracusa.