Papa Francesco: Regina Caeli, “cessi al più presto la violenza in Sudan”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Auspico che l’impegno per la cura del creato sia sempre unito ad una effettiva solidarietà con i più poveri”. È l’appello lanciato dal Papa durante il Regina Caeli di ieri, Giornata mondiale della terra. “Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan, perciò rinnovo il mio appello affinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo”, l’altro appello di Francesco: “Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi!”.

Non sono mancati gli auguri papali per la 99ª Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul tema “Per amore di conoscenza. Le sfide del nuovo umanesimo”: “Auguro al più grande ateneo cattolico italiano di affrontare queste sfide con lo spirito dei fondatori, in particolare della giovane Armida Barelli, proclamata beata un anno fa”.