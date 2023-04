Festa della Liberazione: Casa della Carità, operatori, volontari e ospiti al corteo del 25 aprile a Milano

“Il 25 aprile è, anche per la Casa della Carità, un giorno in cui è importante riaffermare il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, che appartengono a tutte e tutti. Tra questi c’è anche il diritto a essere accolti quando si fugge da Paesi in guerra, da Paesi dove le libertà civili sono negate o dove la povertà impedisce una vita dignitosa e un futuro per sé e la propria famiglia”. Lo si legge in una nota diffusa dalla realtà solidale di Milano. “In un periodo in cui, da più parti, questi diritti sono messi in discussione da politiche basate su ideali e sentimenti di nazionalismo, egoismo, razzismo, la Casa vuole unirsi alle tante persone che manifesteranno il 25 aprile a Milano con un messaggio di speranza: un’accoglienza rispettosa dei diritti e della dignità delle persone è possibile, è un valore per una società più civile e più democratica e un’opportunità di crescita e sviluppo per tutta la comunità”.