Sovvenire: a Falerna presentato il portale web “Uniti in rete” all’incontro degli Incaricati diocesani

Presentato, dal gruppo del Servizio nazionale per la promozione del Sostegno economico alla Chiesa, il portale web “Uniti in rete”, a disposizione delle diocesi e delle parrocchie italiane per una maggiore conoscenza, collaborazione e condivisione di dati e di iniziative presenti sul territorio, a Falerna (Cz), nei giorni scorsi, in occasione dell’incontro regionale degli incaricati del Sovvenire, degli economi dei presidenti degli Istituti diocesani per il Sostentamento del clero e dei vicari generali delle 12 diocesi calabresi.

La presentazione è stata guidata dal responsabile informatico dell’Icsc Gustavo Colasanti, da Paolo Cortellessa e Letizia Franchellucci del Spse ed è stata seguita online dagli incaricati Sovvenire di tutta Italia invitati dal Servizio Cei. I delegati, economi, presidenti e incaricati hanno poi presentato il lavoro di gruppo con i rispettivi direttori nazionali, ribadendo la necessità del camminare insieme, creando occasioni di incontro e programmazione di iniziative comuni a livello regionale e diocesano. È stato chiesto, inoltre, il coinvolgimento anche di altri settori come l’Ufficio Comunicazioni sociali e la Caritas diocesana. Tutto ciò al fine di far conoscere quanto la Chiesa italiana, attraverso i sacerdoti, i consacrati e i laici restituisce in termini di servizi e di risposte a bisogni concreti, a fronte del gettito che le viene destinato liberamente e generosamente dai contribuenti.