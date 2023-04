Diocesi calabresi: a Falerna l’incontro regionale degli Incaricati del Sovvenire

Si è svolto a Falerna (Cz), nei giorni scorsi, l’Incontro regionale degli incaricati del Sovvenire, degli economi dei presidenti degli Istituti diocesani per il Sostentamento del clero e dei vicari generali delle 12 diocesi calabresi. L’appuntamento è stato un importante momento di comunione e di formazione per chi collabora nelle diocesi sui temi del Sostegno economico alla Chiesa cattolica.

L’incontro è stato aperto da mons. Serafino Parisi, che, nel salutare i presenti, ha ricordato quanto sia importante la formazione dei sacerdoti e seminaristi sui temi del sostentamento della chiesa. Il presidente dell’Icsc, mons. Luigi Testore, ha presentato una sintesi storica della revisione del Concordato evidenziando come gli Istituti diocesani possono e devono tenersi aggiornati per una sinergica ed efficiente gestione dei beni loro affidati. L’economo della Cei, don Claudio Francesconi, ha messo in evidenza quanto nelle diocesi gli economi sono importanti per aiutare possano e debbano aiutare le diocesi attivando un’adeguata programmazione di iniziative con una visione d’insieme che aiuti a decidere sulle scelte da fare. Massimo Monzio Compagnoni, responsabile Cei del Spse ha quindi presentato in anteprima la campagna di promozione 8xmille del 2023 e alcuni dati circa l’andamento dei progetti, delle firme a favore della Chiesa cattolica e delle offerte per il Sostentamento del clero su scala nazionale, regionale e diocesana. Il referente regionale del Sovvenire, Walter Tripodi, ha chiesto di ben raccontare il bene fatto grazie ai fondi 8xmille perché questo diventi un moltiplicatore di corresponsabilità e partecipazione nelle comunità favorendo un Cammino sinodale del Sovvenire. Presente all’incontro il vescovo eletto di Vallo della Lucania, mons. Vincenzo Calvosa, che ha ricevuto gli auguri per la sua recente nomina.

Mons. Stefano Rega, vescovo delegato Cec per il Sovvenire, ha partecipato attivamente ed ascoltato tutti gli incaricati diocesani del Sovvenire presenti ponendo in evidenza i valori della corresponsabilità, della partecipazione e della comunione, temi dell’incontro e comuni al Cammino sinodale avviato nelle diocesi di tutta Italia.