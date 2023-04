Abruzzo e Molise: L’Aquila, domani pellegrinaggio regionale dei giovani per l’Anno della misericordia

Si svolgerà nella giornata di domani, martedì 25 aprile, il pellegrinaggio dei giovani di Abruzzo e Molise. L’iniziativa, è organizzata dall’arcidiocesi dell’Aquila in collaborazione con il Servizio regionale di Pastorale giovanile e con il supporto dell’Amministrazione Comunale del capoluogo.

“La tappa aquilana – viene spiegato in una nota – precede la Giornata mondiale dei giovani con Papa Francesco che si terrà il prossimo agosto a Lisbona a cui parteciperanno anche i giovani provenienti dalle due Regioni”.

Il ritrovo dei 500 partecipanti – provenienti dalle 11 diocesi di Abruzzo e Molise – è previsto per le 10.30 da Siena presso la basilica di San Bernardino da dove prenderà il via la catechesi itinerante nel centro storico guidata dai giovani universitari. Alle 11 interverrà il vescovo ausiliare de L’Aquila, mons. Antonio D’Angelo che coordina anche gli eventi legati all’Anno della Misericordia, per spiegare ai ragazzi convenuti il significato della Perdonanza di San Celestino V.

Dopo il pranzo al sacco, alle 15 i giovani si raduneranno Parco del sole. Dalle 15.30 sono in programma la liturgia penitenziale e la meditazione presso la basilica di Collemaggio. Dopo i saluti del card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L’Aquila e presidente della Conferenza episcopale abruzzese-molisana, alle 17.30, mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva e delegato Ceam per la Pastorale giovanile, presiederà la messa e consegnerà ai giovani presenti un ricordo della giornata.