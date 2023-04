Scout: Roma, la cerimonia della promessa nella chiesa del Rione Ripa con il card. Ravasi

Grande emozione e chiesa piena di insegne scout, sabato scorso, per la cerimonia di rinnovo delle promesse scout promossa dalle associazioni italiane giovanili e adulte Masci, Agesci, Fse, Cngei, Compagnia di San Giorgio.

La cerimonia della promessa si è svolta durante la messa presieduta dal card. Gianfranco Ravasi nella chiesa che si trova nel Rione Ripa, a Roma. Il rinnovo della promessa rappresenta per gli scout e le guide di tutto il mondo un momento importante di verifica del loro impegno a “fare del proprio meglio” per servire gli altri e il proprio Paese, e per condurre una vita in armonia con i principi della legge scout e della propria religione. “Si tratta di un momento particolarmente significativo per gli scout, che tutti gli anni si danno appuntamento nella chiesa del Rione Ripa anche per evocare il recupero delle insegne e delle bandiere dei gruppi requisite durante il periodo fascista – dice Alberto Cuccuru, segretario regionale Masci del Lazio –. La tradizione che si è generata è il segno della piena convinzione che lo scautismo oggi può essere una risposta alla ricerca di senso della vita della persona giovane e adulta, è espressione di spiritualità, di quella spiritualità che accompagna l’impegno ed il servizio verso gli altri. È ricerca della felicità che è fare ‘felici’ gli altri”.