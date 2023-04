Diocesi: Caritas Ugento-S. Maria di Leuca, mercoledì l’incontro “Lettura ad alta voce dell’albo illustrato ‘Che cosa è un bambino?'” di Beatrice Alemagna

(Foto: Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca)

Mercoledì 26 aprile, alle ore 9, presso l’auditorium “Donato Valli” del liceo statale “G. Comi” di Tricase si svolgerà “Lettura ad alta voce dell’albo illustrato ‘Che cosa è un bambino?'” di Beatrice Alemagna. Lo rendono noto il liceo statale ”G. Comi” e la Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Tricase Via Apulia”. Un evento realizzato nell’ambito dei “Percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo delle capacità di orientarsi” (Pcto) ”Giovani nel sociale” che ha visto la Caritas diocesana accogliere 102 alunni del liceo statale “G. Comi”.

Ampiamente formative ed arricchenti sul piano culturale ed umano e per le personali prospettive future, sono state le esperienze del Pcto effettuate dagli studenti e dalle studentesse del liceo statale “G. Comi” di Tricase, negli spazi dei servizi della Caritas diocesana.

Attraverso la lettura attiva e partecipata dell’albo di Alemagna, i liceali solleciteranno i bambini e le bambine presenti a riflettere sulla domanda: “Chi sono io?” Le risposte dei piccoli daranno agli adulti la possibilità di ascoltare e riscoprire la bellezza dell’essere bambini e bambine.

L’evento vedrà protagonisti, in più ruoli, gli studenti e le studentesse del liceo G. Comi, soprattutto coloro che hanno effettuato il loro Pcto facendo esperienza di promozione della lettura nell’infanzia e nell’adolescenza, presso il “Punto lettura interculturale” istituito nella sede Caritas di Tricase e gestito dalla Fondazione De Grisantis, quale presidio culturale inclusivo.

“Il Punto lettura” si caratterizza, infatti, per il coinvolgimento al suo interno anche di bambini e bambine appartenenti a famiglie di migranti, favorendone la familiarizzazione con la lingua italiana orale e scritta e contribuendo in tal modo alla riduzione del loro svantaggio socio culturale e linguistico, in accordo con gli istituti scolastici frequentati dai bambini stessi. Sempre nell’ambito delle azioni messe in atto dalla Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca con sede a Tricase, un altro gruppo di studenti e studentesse ha affiancato i bambini e le bambine che usufruiscono del servizio di “Sostegno allo studio”.

Attraverso i percorsi in cui gli studenti e le studentesse sono stati guidati, essi hanno potuto sperimentare personalmente alcune delle azioni messe in campo dalla Caritas diocesana per contrastare nuove e vecchie forme di povertà e fare esperienza di cittadinanza attiva e solidale.