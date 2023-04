Diocesi: Cerreto Sannita, al via da giovedì il 1° incontro dedicato al tema de “Il lavoro tra Vangelo e Costituzione” della Sisp

È previsto per giovedì 27 aprile, alle 19, a Cerreto Sannita (Bn) presso Casa Santa Rita, in via Sannio 43, il primo incontro dedicato al tema de “Il lavoro tra Vangelo e Costituzione” della Scuola diocesana di impegno socio-politico (Sisp) di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti.

“Nell’anno pastorale 2022-2023 la Scuola diocesana di impegno socio-politico di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti ha proposto come orizzonte il tema della cura, unica possibilità concreta di offrire una speranza al mondo. Dopo aver riflettuto sulla pace e sulla cura della casa comune – annuncia don Matteo Prodi, direttore della Sisp – desideriamo confrontarci con il tema più urgente per dare dignità ad ogni esistenza: il lavoro. Inizieremo il percorso con un world cafè che ci aiuterà ad esprimere ciò che sentiamo rispetto al lavoro che manca, che è precario, che fa fatica a coniugarsi con l’etica, che non dà spazio alle donne, che non valorizza i talenti delle persone, in particolare dei più svantaggiati. È solo la prima tappa: ci troveremo anche il 1° maggio per celebrare la festa liturgica di San Giuseppe lavoratore e poi per un terzo incontro di carattere più formativo”.