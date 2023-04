Santi: Roma, domani la quinta giornata laurenziana internazionale con l’icona realizzata da Ermanno Poletti

(Foto: Ufficio stampa Città dei presepi)

Si svolge per tradizione il 25 aprile di ogni anno ed è un appuntamento di rilievo per quanto riguarda il culto di San Lorenzo nel mondo. Sono attese delegazioni provenienti da tutto il mondo e un migliaio di fedeli, a Roma, alla basilica di San Lorenzo fuori le mura al Verano per la quinta giornata laurenziana internazionale.

La giornata sarà aperta dalla Società musicale San Lorenzo proveniente dalla città di Vittoriosa (Malta) che accoglierà i fedeli e le delegazioni sotto la colonna di San Lorenzo, a cui seguirà l’ingresso in basilica con l’omaggio alla tomba del santo da parte dei fedeli e dei gruppi con i propri stendardi.

Alle 11,30 la celebrazione presieduta da mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, animata dal coro di San Lorenzo di Castelfiorentino (Fi).

Nell’occasione sarà presentata e benedetta (appuntamento alle ore 11) una nuova icona di San Lorenzo realizzata dall’artista Ermanno Poletti per l’Associazione Città di San Lorenzo nel mondo realizzata con la tecnica del graffito su intonaco e foglia d’oro, opera che sarà presentata da Fabrizio Mandorlini, presidente di Ucai San Miniato. Essa darà vita a una peregrinatio tra i luoghi laurenziani che toccherà città, paesi e parrocchie italiane ed estere.