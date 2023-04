Vaccinazioni: Ghebreyesus (Oms), “recuperare il ritardo è una priorità assoluta”. Russell (Unicef), “rafforzare i servizi, creare fiducia e salvare vite umane”

“Milioni di bambini e adolescenti, in particolare nei Paesi a basso reddito, hanno perso le vaccinazioni salvavita, mentre sono aumentati i focolai di queste malattie mortali. L’Oms sta sostenendo decine di Paesi per ripristinare le vaccinazioni e altri servizi sanitari essenziali. Recuperare il ritardo è una priorità assoluta. Nessun bambino dovrebbe morire per una malattia prevenibile da vaccino”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione del lancio dell’iniziativa “The Big Catch-up” (“Il grande recupero”), per vaccinare milioni di bambini e ripristinare i progressi di immunizzazione persi durante la pandemia.

“I vaccini di routine sono di solito il primo accesso al sistema sanitario di un bambino, quindi i bambini che non ricevono i primi vaccini rischiano di essere esclusi dall’assistenza sanitaria nel lungo periodo”, ha osservato il direttore generale dell’Unicef, Catherine Russell. “Più aspettiamo a raggiungere e vaccinare questi bambini, più diventano vulnerabili e più aumenta il rischio di epidemie mortali. I Paesi, i partner globali e le comunità locali devono unirsi per rafforzare i servizi, creare fiducia e salvare vite umane”, ha aggiunto.

“Non possiamo permettere che l’eredità della pandemia sia la rovina di molti anni di lavoro per proteggere sempre più bambini da malattie mortali e prevenibili – ha detto Seth Berkley, ceo di Gavi, l’Alleanza per i vaccini -. I partner della salute globale, lavorando con i governi e le comunità, devono fare tutto il possibile per proteggere la vita di ogni bambino”.

“I vaccini sono un trionfo della salute pubblica – ha affermato Chris Elias, presidente della divisione Sviluppo globale della Bill & Melinda Gates Foundation -. Gli incredibili progressi compiuti per porre fine alla polio e ridurre l’incidenza delle malattie infettive sono il risultato diretto di migliaia di partner globali e operatori sanitari locali che hanno lavorato per immunizzare milioni di bambini. Dobbiamo raddoppiare il nostro impegno per raggiungere tutti i bambini con i vaccini di cui hanno bisogno per vivere una vita più sana e garantire che le generazioni future vivano libere da malattie prevenibili come la polio”.