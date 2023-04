Diocesi: Napoli, mercoledì 26 aprile un momento formativo per i sacerdoti sull’abuso di fiducia

“Abuso di fiducia: dall’ascolto di chi è stato ferito alla dinamica degli abusi”. È il tema che sarà affrontato nel momento formativo per i sacerdoti della diocesi di Napoli che si terrà mercoledì 26 aprile, dalle 9.45 alle 12.30, presso l’aula magna della sezione San Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, a Napoli.

L’incontro promosso dall’Ufficio diocesano per la formazione permanente del clero avrà come guide don Enrico Parolari (Servizio regionale della Lombardia per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili) e Anna Deodato (Servizio nazionale della Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili).