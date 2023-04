Diocesi: Bologna, mercoledì sera nella basilica di San Francesco il card. Zuppi presiederà la veglia per le vocazioni

Mercoledì 26 aprile, alle 20.30 nella basilica di San Francesco, a Bologna, il cardinale arcivescovo, Matteo Maria Zuppi, presiederà la Veglia di preghiera vocazionale con il rito di ammissione al diaconato e al presbiterato di due seminaristi in occasione della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni dal titolo “Un meraviglioso poliedro”. Dalle 17.30 vi sarà un momento di animazione in piazza San Francesco con mostre, giochi e attività per giovani, adulti e bambini.

“Vogliamo celebrare la stupenda policromia delle vocazioni – ha affermato mons. Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario arcivescovile e direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale – radunando tutte le realtà di cui è ricca la diocesi per un pomeriggio di incontro, di scambio, di pubblica testimonianza alla nostra città”. “Pregare per le vocazioni – ha concluso il sacerdote – significa riportare alla mente e al cuore che non siamo venuti al mondo per sbaglio o per caso, che da sempre siamo stati pensati e voluti e che tutti siamo amati del Padre”.