Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, da mercoledì a venerdì 3 incontri sugli strumenti del mestiere per i primi passi nel mondo del lavoro

“L’avvicinarsi alla stagione estiva, per molti giovani e meno giovani, significa l’inizio della ricerca di un impegno lavorativo stagionale. Per chi è alle prime armi risulta sempre un momento importante e complesso perché pone di fronte a problematiche nuove e spesso non semplici da affrontare”. Partendo da questa riflessione, l’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro (Psl) di Massa Carrara-Pontremoli, in collaborazione con Progetto Policoro, Confimpresa e Fisascat Cisl, offre tre incontri di studio e conoscenza. Il primo, intitolato “Colloqui di lavoro? Curriculum vitae?”, si terrà mercoledì 26 aprile, dalle ore 17.30, con l’aiuto di Mattia Ottonelli, formatore di Confimpresa. Il giorno successivo, giovedì 27 aprile, dalle ore 17.30, con l’aiuto di Simone Pialli, segretario di Fisascat Cisl Toscana Nord, il tema affrontato sarà “Cos’è un Ccnl? Perché lo devo conoscere?”. Infine, venerdì 28 aprile, sempre dalle ore 17.30, con l’aiuto di Bruna Massa, membro dell’equipe della Psl diocesana, si parlerà di “busta paga”. Gli incontri si terranno presso il Centro giovanile “San Carlo” a Massa.