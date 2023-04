Austria: “La fonte della vita è con te”, prima conferenza educativa ecumenica di pastorale scolastica

Per la prima volta, le Chiese cattolica e protestante dell’Austria organizzano una conferenza congiunta ecumenica di pastorale scolastica: il simposio di due giorni nel centro educativo Wels al castello di Puchberg (27 e 28 aprile), “La fonte della vita è con te”, è destinato per la prima volta allo scambio e alla riflessione sulle rispettive esperienze, per ulteriore formazione e professionalizzazione, per visioni e per i prossimi passi concreti, si legge sul sito web dell’autorità educativa dell’arcidiocesi di Vienna. L’obiettivo “è come continuare a pensare alla pastorale scolastica e alla pastorale in generale come offerta ecclesiale di accompagnamento religioso per gli alunni, ma anche per tutti coloro che lavorano nella scuola”. La pastorale scolastica si inserisce nel “sistema di cura” della scuola, che comprende anche la psicologia scolastica, il servizio sociale scolastico, il medico scolastico e i tutor. Gli argomenti del programma della conferenza includono workshop con esperti, una serie di lezioni pratiche e un workshop sulle prospettive future. Oltre al vescovo Wilhelm Krautwashl, responsabile per le questioni scolastiche ed educative presso la Conferenza episcopale austriaca, parteciperanno a una tavola rotonda la consigliera per la Chiesa evangelica Ingrid Bachler e la caposezione Doris Wagner del ministero dell’Istruzione.