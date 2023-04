Cinema: Gff, conclusa School Experience 3. Coinvolti 20mila studenti in 5 tappe

(Foto: Giffoni Film Festival)

Si è chiusa la quinta ed ultima tappa di School Experience 3, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni Film Festival (Gff) e promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha visto protagonisti oltre ventimila studenti e duemila docenti.

Dopo le tappe di Cittanova (Calabria), Ceccano (Lazio), Montescaglioso (Basilicata) e Nuoro (Sardegna), quattromila ragazze e ragazzi campani hanno affollato le sale della Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana per assistere alla proiezione di short movie e lungometraggi vincitori, per partecipare ai dibattiti e per entrare nel vivo della macchina del cinema grazie alla realizzazione di un corto che è stato presentato in occasione della serata finale.

Le attività, che rientrano nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola, si sono infatti concluse con la presentazione di un prodotto audiovisivo che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto comprensivo “Don Milani-Linguiti” di Giffoni Valle Piana: “Zaira”, questo il titolo del cortometraggio, per la regia di Giuseppe Novellino, presentato in occasione della cerimonia di chiusura del festival.

“Dal 28 novembre a oggi, School Experience 3, sotto la direzione scientifica di Antonia Grimaldi, ha macinato 2.785 chilometri coinvolgendo 43 comuni italiani, 2.780 docenti (di cui 509 in scuole dell’infanzia, 1.000 nelle scuole primarie, 572 nelle secondarie di I grado, 699 nelle secondarie di II grado) e 20.000 studenti, per un totale di 241 plessi e 274 scuole beneficiarie”, spiega una nota diffusa oggi.

Sono state 33 le proiezioni nell’ambito della sezione Short Experience, 27 per Your Experience e 6 per Feature Experience, a cui si sono aggiunti due laboratori pensati per studenti e docenti: Digital prof per consolidare le competenze degli insegnanti e Movie Lab per mettere ragazze e ragazzi nelle condizioni di imparare a decodificare la grammatica degli audiovisivi. Il viaggio di School Experience non poteva non tenere conto anche delle famiglie, parte fondamentale delle comunità educanti, con Parental Experience, un format immaginato per unire genitori e figli nel solco del cinema.

“Questo è un progetto – ha dichiarato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi – al quale teniamo moltissimo. Giffoni va dove c’è più bisogno. Abbiamo creato una rete, mettendo insieme i Comuni della Calabria, della Basilicata, del Lazio, della Sardegna e della Campania. Lo abbiamo fatto con passione, con impegno. Quando le cose si fanno con il cuore i miracoli avvengono. Così come avverrà a maggio, quando a Giffoni avremo la produzione Paramount+ che verrà per realizzare un film che partirà proprio dall’esperienza del nostro festival. Oppure quando a luglio, per la sezione +10, daremo la possibilità di seguire le nostre attività anche a bambini sordi grazie alla lingua dei segni. Così come un sogno che si realizzerà a breve è la chiusura dei lavori del Museo e la realizzazione dell’Arena per i grandi eventi con una capienza di oltre quattromila persone”.