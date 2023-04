Diocesi: Savona-Noli, il complesso della Cattedrale aperto nel ponte del 25 Aprile

Oggi, lunedì 24 aprile, e domani, festa della Liberazione, il Complesso museale della cattedrale e Cappella Sistina di Savona sarà straordinariamente aperto al pubblico al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Sarà possibile visitare – informa la diocesi di Savona-Noli – la cattedrale Nostra Signora Assunta, con il coro ligneo intarsiato, la Sistina e gli appartamenti di Pio VII, dove si trova in esposizione una parte della mostra “Ho visto la Madonna!”, in corso fino al 15 maggio.

La collezione esclusiva di ceramiche nelle sale del palazzo vescovile – viene sottolineato in una nota – suggerisce la visibilità nella cattedrale di alcune opere dedicate alla Madre di Misericordia. Il progetto è condiviso con il Museo della Ceramica, che offre in visita una grande quantità di pezzi ceramici mariani di artisti savonesi e oltre dal Cinquecento ad oggi, dedicati al tema della misericordia e capaci di narrare completamente l’evoluzione dell’espressione artistica in merito all’apparizione mariana a santuario e alla sua percezione nei secoli da parte della città.

Nella giornata di domani, martedì 25 aprile, sarà fruibile anche il Museo del Tesoro, che contiene l’eccellenza delle opere pittoriche e di tessuti e oreficeria provenienti anche dalla “cattedrale scomparsa”, un tempo sita sul Priamar. Come sempre le visite sono accompagnate da sostenitori del museo e volontari dell’associazione Amici del Patrimonio ecclesiastico.