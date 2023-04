Diocesi: Padova, il reading “Conoscenza, cultura e impegno civile” chiude il progetto “Orientarsi nella transizione. Etica applicata per la vita della città” di Fondazione Lanza

Un reading di parole e musiche concluderà il progetto “Orientarsi nella transizione. Etica applicata per la vita della città” promosso dalla Fondazione Lanza quale contributo per gli 800 anni dalla fondazione dell’Università di Padova.

L’appuntamento è per giovedì 27 aprile, alle 18, nella biblioteca del Centro studi e ricerche Filippo Franceschi con il reading intitolato “Conoscenza, cultura e impegno civile” e la partecipazione dell’attore Andrea Pennacchi e del musicista Giorgio Gobbo.

Andrea Pennacchi, con il linguaggio del teatro civile, rifletterà sull’importanza della dimensione civile della ricerca scientifica e culturale, che è parte di quel sapere necessario per comprendere la complessità di questo tempo e creare visioni di futuro.

Il reading, spiega una nota, “è l’ultimo tassello di un percorso che ha visto alternarsi da novembre 2022 e aprile 2023 tre dialoghi, sei seminari di studio e due eventi culturali che hanno affrontato questioni generali quali la responsabilità di chi pratica la ricerca, specialmente in ambito accademico, e quali prospettive etiche ne guidano l’azione culturale nella civitas”.

Particolare attenzione è stata poi rivolta “a due ambiti applicativi determinanti per i processi di trasformazione del nostro Paese quali le scienze che si occupano della terra e quelle che si prendono cura della vita umana”. Questi due ambiti, a cui sono dedicati i progetti di ricerca in etica applicata della Fondazione, hanno sviluppato specifici approfondimenti. “Il progetto ‘Etica e Medicina’ si è soffermato sulla ricerca di una didattica integrata, sull’esperienza dei comitati etici in ambito medico ed infine sull’importanza della contaminazione tra l’etica medica e i saperi narrativi e artistici. Il progetto ‘Etica e Politiche ambientali’ ha invece realizzato quattro seminari dedicati alla transizione energetica che, di fronte alla gravità della crisi climatica e socio-ambientale, non è solo una questione meramente tecnica, economica o di presenza di gas di serra in atmosfera, ma una questione morale e politica”, precisa la nota.

Gli incontri proposti hanno offerto riflessioni, indicazioni, domande ed esperienze evidenziando “come per orientarsi nella difficile transizione ecologica e sociale di questo nostro tempo ci sia bisogno di più ampie e diffuse ‘competenze etiche’, di un approccio integrato capace di tenere assieme diverse dimensioni culturali, tecniche, morali e di un rinnovato impegno civile per ritessere quei legami sociali su cui si fonda il vivere insieme che sono il motore delle scelte trasformative dell’intera società”.

Il progetto “Orientarsi nella transizione” è sostenuto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ed è inserito nelle attività del percorso “Liberamente – Ottocento anni dell’Università di Padova 1222-2022” della Chiesa di Padova con il patrocinio di Comune di Padova e Università di Padova.

Le registrazioni degli incontri sono pubblicate nel canale YouTube della Fondazione Lanza. Info: info@fondazionelanza.it e www.fondazionelanza.it.