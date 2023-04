Diocesi: Pavia, domani la Giornata dei chierichetti “Tuxtutti sull’altare… e nella vita”

“Tuxtutti sull’altare… e nella vita”. Questo il tema della Giornata diocesana dei chierichetti che si terrà domani, martedì 25 aprile, a Pavia. L’appuntamento, promosso dal Movimento chierichetti (Mochi) e dal Centro diocesano vocazioni, sarà ospitato dalle 14.30 nel grande oratorio di Certosa. “Il titolo – ha spiegato don Davide Taccani, che coordina il Mochi – guarda già al Grest 2023 il cui tema è proprio legato alle attenzioni e alla cura che dobbiamo avere nei confronti degli altri e dell’altro che si fa prossimo a noi”. “Ora, dopo tanto tempo, dobbiamo riprendere i contatti”, ha proseguito il sacerdote, aggiungendo che “la ripresa del post pandemia è stata difficoltosa, i gruppi oratoriani hanno subìto sospensioni e rinvii a causa del Covid; se guardo alla storia del Movimento chierichetti vedo tante iniziative del passato come gli incontri che si svolgevano in Seminario, le nostre esperienze estive ad Alassio, il giornalino che avevamo creato e i corsi per cerimonieri… Tutte attività che si sono fermate e che vorremmo in modo diverso e creativo far ripartire”. Riguardo al tema scelto, don Taccani, ha evidenziato che “i chierichetti si prendono cura della vita spirituale e del servizio sull’altare per la comunità e per la vita, non si è chierichetti solo quando si entra in chiesa ma in ogni occasione”.

Nel corso del pomeriggio sono previsti attività, giochi a tema, balli e merenda condivisa; alle 17.30 il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà la celebrazione eucaristica a cui parteciperanno con il loro abito liturgico i chierichetti della diocesi.