Ciclismo: Csi, domani il Campionato nazionale di medio fondo ad Ariano Irpino

(foto Csi)

È in programma per domani, martedì 25 aprile, ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, il Campionato nazionale Csi-Centro sportivo italiano di ciclismo medio fondo strada. Sono 160 i finalisti iscritti alla terza prova tricolore del ciclismo Csi, rappresentanti di 50 società ciclistiche di Campania, Puglia, Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria, appartenenti a 16 categorie diverse da M1 ad M8 fino ai paralimpici. Il percorso prevede partenza ed arrivo da Ariano Irpino e si svolge per 115 km, con 1.650 metri di dislivello, tra i monti dell’Irpinia e della Daunia, su un tracciato misto con 4 salite da affrontare a Montaguto (10 km), Troia (3 km), Savignano (5 km), Ariano Irpino (8 km) e l’ascesa finale di 2 km con pendenza media del 7%, che conduce al traguardo di piazza Plebiscito.