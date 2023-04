Diocesi: Bergamo, domani la “Festa di Clackson” con tutti i chierichetti

È in programma per domani, martedì 25 aprile, a Bergamo, la “Festa di Clackson”, un appuntamento per tutti i chierichetti della diocesi. L’evento sarà ospitato dalle 8.30 in Seminario. “Come ogni anno – si legge in una nota –, ogni gruppo chierichetti delle parrocchie è invitato a costruire un oggetto liturgico da presentare alla festa, alla sfilata che vedrà competere la loro creatività e il loro ingegno. Per riprendere il filo del discorso che il Covid ha improvvisamente interrotto, si è scelto come oggetto da costruire quello che si sarebbe dovuto presentare nella festa del 2020: l’Evangeliario. L’oggetto può avere le dimensioni e la forma che si desidera, può essere colorato come si vuole e avere anche effetti speciali”.

Alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Beschi. Durante la festa si raccoglieranno anche le offerte per i progetti in Bolivia del Centro missionario diocesano.