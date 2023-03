Ucraina: l’attore Orlando Bloom in missione per Unicef incontra il presidente Zelensky. “I bambini hanno bisogno che questa guerra finisca per recuperare la loro infanzia”

L’attore Orlando Bloom, Goodwill Ambassador dell’Unicef, è stato questa settimana in missione in Ucraina dove ha incontrato i bambini e le famiglie colpiti dalla guerra e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Durante la sua visita di tre giorni a Kiev, Irpin e Demydiv – fa sapere l’Unicef in una nota –, Bloom ha testimoniato come la guerra in Ucraina continui ad avere un impatto devastante sulle vite dei bambini, a più di un anno dall’escalation di febbraio 2022. L’Unicef stima che 1,5 milioni di bambini sono a rischio di depressione, ansia e altre problematiche di salute mentale, con implicazioni a lungo termine per la loro salute fisica e mentale. Bloom ha visitato l’Ucraina orientale nel 2016 e la Moldavia lo scorso anno per incontrare le famiglie rifugiate che scappavano dall’Ucraina. Durante gli ultimi 13 mesi, sono state segnalate migliaia di scuole come gravemente danneggiate o distrutte a causa di bombardamenti, lasciando circa 2,7 milioni di bambini ucraini con accesso all’apprendimento online o attraverso la modalità ibrida in presenza e online. Nei paesi che ospitano rifugiati, due bambini su tre che provengono dall’Ucraina attualmente non sono iscritti al sistema scolastico del paese ospitante. Una recente ricerca dell’Unicef rivela che i bambini di età prescolare sono particolarmente colpiti, in quanto stanno perdendo le opportunità di sviluppare le competenze fondamentali di cui hanno bisogno per ottenere buoni risultati a scuola. Questi e altri argomenti legati ai diritti dei bambini e al recupero a misura di bambino in Ucraina sono stati anche discussi durante l’incontro che Bloom ha avuto con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Tra il caos e l’incertezza della guerra, supportare l’istruzione dei bambini è uno strumento essenziale per proteggere la loro salute mentale e benessere a lungo termine”, ha detto Bloom. “Prima di tutto, i bambini hanno bisogno che questa guerra finisca, di una pace duratura per recuperare la loro infanzia, ritornare alla normalità e cominciare a guarire e a riprendersi”, ha detto Bloom.