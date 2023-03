Ospedale Bambino Gesù: Tiziano Onesti (neopresidente), “grande responsabilità ma anche grande benedizione”

“Lavorare all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù è una grande responsabilità, ma anche una grande benedizione: un’occasione per servire la vita con amore e umiltà”. Lo afferma Tiziano Onesti, appena nominato nuovo presidente dell’Ospedale della Santa Sede. “Come dicono in Ospedale, infatti, esistono ancora malattie inguaribili ma non esistono bambini incurabili. Sono davvero grato al Santo Padre – aggiunge – per il privilegio che mi ha concesso, e determinato a svolgere il mio lavoro con dedizione e spirito di servizio, nel solco di quanto ha fatto il presidente Mariella Enoc, con la quale collaboro da quasi sette anni”. “Con la sua ricerca scientifica e l’eccellenza delle cure l’Ospedale contribuisce quotidianamente a fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. La nostra missione – conclude il neopresidente – resta quella di tenere insieme scienza e carità, eccellenza clinica e accoglienza, offrendo un servizio di alta qualità e un’assistenza umana e spirituale che possa aiutare i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie a superare le difficoltà e a vivere con speranza e serenità”. Mercoledì 29 marzo, alle 15, presso la sede del Gianicolo e in collegamento con gli altri siti dell’Ospedale, la presentazione del nuovo presidente ai dipendenti del Bambino Gesù.