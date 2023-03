Tutela minori: diocesi San Marino, mercoledì si presenta un vademecum per educatori e famiglie

“Una mappa di orientamento” ai comportamenti corretti verso i minori. La diocesi di San Marino-Montefeltro presenterà il vademecum “Cura e tutela”, redatto dal Servizio diocesano Tutela minori, in programma il 29 marzo, alle 12, nella sala del Vicariato, in piazza Filippo da Sterpeto, 12, a Domagnano (RSM).

Il vademecum è rivolto agli educatori, alle famiglie, ai volontari, ai catechisti, a tutti coloro che operano a contatto con i minori, per aiutarli a riconoscere i primi segnali di disagio o di abuso. Il Servizio diocesano è parte integrante del Servizio nazionale Tutela minori ed è guidato da una équipe formata da psicologi, sacerdoti, insegnanti, educatori, giornalisti. Alla conferenza stampa saranno presenti, oltre al vescovo Andrea Turazzi, gli psicologi e psicoterapeuti Piero Manocchio (referente del Servizio diocesano) e Adolfo Morganti, la giornalista Sonia Tura e altri componenti dell’équipe.