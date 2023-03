Salute mentale bambini e adolescenti: Pastorale Cei, tre eventi in Liguria, Umbria e Calabria. Si parte domani a Genova

“La salute mentale dei bambini e degli adolescenti: nuove emergenze. Disturbi dello spettro autistico e non solo” è il titolo dei tre appuntamenti di conoscenza e consapevolezza che il Tavolo sull’autismo dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei organizza da domani in tre regioni diverse (Liguria, Umbria e Calabria), per stimolare le realtà locali sull’emergenza salute mentale dei minori e sulla mancanza di assistenza per le famiglie. Si parte domani a Genova; a seguire Assisi (29 marzo) e Lamezia Terme (30 marzo).

L’appuntamento di domani si terrà dalle 11 alle 13 nell’Aula magna dell’Ospedale G. Gaslini Irccs (via Gerolamo Gaslini, 5). I lavori si apriranno con i saluti dell’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca; di Angelo Gratarola, assessore alla Sanità Regione Liguria; di Renato Botti, direttore generale Ospedale Gaslini; di Cristina Venturino, direttore Psicologia clinica Ospedale Gaslini, di don Massimo Angelelli, direttore Ufficio Cei per la Pastorale della salute.

Interverranno quindi Stefano Vicari (Università Cattolica e primario di Neuropsichiatria infantile Ospedale Bambino Gesù, Roma), e Lino Nobili (direttore Uoc Neuropsichiatria infantile Ospedale Gaslini). A seguire un dibattito aperto al pubblico e ai giornalisti.