Sport inclusivo: Roma, Athletica Vaticana vince al Foro Italico la seconda edizione della Genesis Cup di padel mixto

Foto Lorenzo Andreini

La rappresentativa dell’Athletica Vaticana si è aggiudicata la II edizione della Genesis Cup, competizione di padel mixto, con doppi maschili e femminili, misti con giocatrici e giocatori con e senza disabilità nella stessa coppia. Sono oltre 20 gli atleti che hanno preso parte, sabato 25 marzo al Foro Italico a Roma, a questa importante competizione. Al secondo posto La Asd Ecopadel e al terzo l’Asd SportinsiemeRoma. La manifestazione è stata organizzata dalle Asd SportinsiemeRoma ed Ecopadel affiliate all’Unione sportiva Acli Roma, con il patrocinio di Sport e Salute, la competizione darà forma e sostanza alla dimensione sociale dello sport, sport per le persone, che in relativa salute e in relativa disabilità condivideranno spazi per la pratica sportiva e momenti di giocosa competizione con l’obiettivo di vincere insieme.

“Una giornata di padel – spiega Luca Alessandrini, presidente Asd SportinsiemeRoma – all’insegna del divertimento con il giusto agonismo in campo che ha visto gareggiare atleti con disabilità motoria e senza disabilità nella splendida cornice del Foro Italico. Appuntamento rinnovato per il 2024 per continuare a giocare insieme”.