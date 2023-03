Rifiuti: Cagliari, mercoledì si presenta il documentario “Oltre i luoghi comuni”

Sarà proiettato in anteprima a Cagliari, mercoledì 29 marzo, alle ore 10, nella sala al primo piano della Mem, il documentario “Oltre i luoghi comuni”, nel quale Igor Staglianò intervista Luca Mercalli sulle convinzioni sbagliate intorno alla gestione dei rifiuti, alla luce dei fatti e dei risultati: “I comportamenti dei singoli influenzano le strategie ambientali delle amministrazioni pubbliche e dei governi; il riuso dei materiali riduce il consumo delle materie prime e la produzione di scarti e rifiuti”.

Undici amministrazioni locali illustrano il percorso che ha consentito di sviluppare pratiche virtuose nel loro territorio anche grazie al supporto tecnico di Esper Società Benefit: dalla Città metropolitana di Cagliari a Oriolo Romano (in provincia di Viterbo), da Trento a Fiumicino, da Parma a Ragusa, da Capannori (Lu) a Modugno (Ba), da Cattolica (Rn) a Bitetto e Santeramo in Colle (Ba), la voce di sindaci e amministratori comunali si intreccia all’esperienza sul campo di tecnici e aziende pubbliche, miste o private specializzate nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti differenziati.

Il documentario è firmato da Alessandro Scillitani ed è stato realizzato dall’associazione Greenaccord onlus, con la partnership di Esper Società Benefit e dell’Editrice Italia Libera. “Attraverso il racconto dei fatti, facciamo scoprire un’Italia ancora poco conosciuta che ha risolto con successo, anche attraverso il sostegno tecnico di Esper, le criticità e le difficoltà che scoraggiano spesso altre amministrazioni pubbliche meno lungimiranti, coraggiose e perseveranti”, sottolinea Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord.

Da parte sua, l’ideatore del viaggio fra le “best practices” italiane Attilio Tornavacca, direttore generale di Esper, si sofferma “sui danni arrecati da chi usa i luoghi comuni più diffusi — ‘nelle grandi città non si può fare il porta a porta’, ‘i rifiuti raccolti separatamente vengono poi mischiati’, ‘la tariffazione puntuale è macchinosa’ — come alibi per mantenere modelli di consumo sbagliati e gestione dei rifiuti superati dalla partecipazione dei cittadini”.

Alle ore 10 di mercoledì 29 marzo, dopo un saluto del sindaco della Città metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu, verrà proiettato il documentario nella Sala Mem, in via G. Mameli n° 164 a Cagliari, a cui seguirà una tavola rotonda coordinata dal direttore di Italia Libera online, Igor Staglianò, con amministratori pubblici, tecnici, ambientalisti e rappresentanti sindacali.