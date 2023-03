Gmg Lisbona 2023: Snpg (Cei), “Tienimi il posto”, un podcast per raccontare la Giornata mondiale con le voci dei giovani di tutte le diocesi italiane

“Tienimi il posto”: è il nuovo progetto promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) in vista della Gmg di Lisbona. Si tratta di un podcast in cui far convergere le voci dei giovani di tutte le diocesi italiane, sia quelli che si stanno preparando a partire per Lisbona, sia quelli che non potranno vivere direttamente la Gmg che ritorna in Europa dopo sette anni e dopo una pandemia. Il titolo del progetto, fanno sapere dal Snpg, “fa subito pensare al viaggio, soprattutto a quello in pullman che molti ragazzi affronteranno, in particolare al viaggio condiviso dove lo stare insieme, gli uni accanto agli altri, per raggiungere la meta è il valore aggiunto. E in qualche modo è già la meta. Un posto dove raccontare e raccontarsi in maniera informale a cominciare dalla preparazione al viaggio: la valigia, i consigli, la playlist, gli incontri col gruppo, le aspettative”. Ogni diocesi potrà raccontare la sua Gmg attraverso la voce diretta dei ragazzi. Per fornire tutte le indicazioni utili è in arrivo un trailer tecnico e una puntata “Zero” per rompere il ghiaccio. Dal podcast nascerà anche una playlist condivisa con le canzoni scelte dai ragazzi per il viaggio a Lisbona. Dal Snpg arriva ai giovani l’invito a “far girare la voce e organizzare gruppi per registrare gli episodi” da inviare a tienimiilposto.podcast@gmail.com. “Tienimi il posto – concludono dal Servizio nazionale – è pensato anche per raccogliere le emozioni e le storie dei ragazzi una volta arrivati. A Casa Italia – il quartiere generale della Cei a Lisbona – ci sarà infatti uno spazio operativo per produrre il podcast in loco che sarà animato dalla Regione Puglia”. Info e dettagli su: Tienimi il posto.