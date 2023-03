Diocesi: Savona-Noli, da domani a giovedì è visitabile la mostra didattica “Dove è Maria? Cerchiamola con l’aiuto di Scratch”

Dal 28 al 30 marzo, a Savona, dalle ore 10 a mezzogiorno e dalle 14 alle 17 nel chiostro francescano della cattedrale e Cappella Sistina è visitabile la mostra didattica “Dove è Maria? Cerchiamola con l’aiuto di Scratch”, che segna la conclusione di un progetto in cui sono state coinvolte le classi della scuola primaria paritaria “N. S. della Neve” in collaborazione con la Fondazione Agostino De Mari.

“Esso coniuga la possibilità di approfondire l’utilizzo del coding e dell’aspetto tecnologico con quello della conoscenza delle tradizioni religiose, artistiche e culturali e la sua divulgazione – spiega una nota della diocesi di Savona-Noli -. Inoltre la sua realizzazione avvia gli alunni a sviluppare autonomamente percorsi di ricerca, valorizzare la socialità, prendere visione della mappa del territorio savonese e ricercare informazioni, storiche e religiose dei siti mariani sintetizzandole o trasformandole in brevi podcast”.