Quaresima: Faes Milano, venerdì al Museo diocesano preghiera e contemplazione al cospetto de “La Crocifissione” del Masaccio

Un evento speciale, di preghiera e contemplazione, davanti “La Crocifissione” del Masaccio. È quello a cui parteciperanno nella serata di venerdì 31 marzo studenti, genitori e docenti delle Scuole Faes di Milano. In via del tutto eccezionale, viene spiegato in una nota, il Museo diocesano Carlo Maria Martini verrà aperto fuori orario solo per le famiglie Faes, che potranno così vivere un momento intenso di preparazione alla Santa Pasqua al cospetto di un capolavoro del ‘400 conservato al Museo di Capodimonte a Napoli e mai esposto prima a Milano.

Sono duecento i posti a disposizione del Faes per ammirare l’opera temporaneamente accolta al Museo diocesano, con tempi e modalità differenti: gli alunni più grandi, dalla seconda media alla quinta liceo, insieme ai genitori seguiranno una lezione di introduzione e di presentazione del dipinto da parte della direttrice del Museo, Nadia Righi. Farà seguito un momento di preghiera tenuto da uno dei cappellani delle Scuole Faes per preparare la Settimana Santa, guidato dagli spunti e dalle impressioni che l’opera di Masaccio suscita.

I bambini dalla scuola materna (5 anni) alla prima media, invece, vedranno “La Crocifissione” insieme alle guide del museo e quindi parteciperanno a un laboratorio d’arte. Anche per loro è prevista una breve riflessione sulla Settimana Santa. Qualora le adesioni dovessero superare il numero consentito verrà organizzata con il Museo una seconda serata dopo Pasqua.