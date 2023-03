Comunicazione: Copercom, venerdì a Roma riunione di presidenti e delegati delle associazioni per riflettere su “Internet nel contesto dell’emergenza educativa”

“Internet nel contesto dell’emergenza educativa”. Sarà questo il tema al centro dell’incontro del Comitato dei presidenti e dei delegati del Copercom in programma per venerdì 31 marzo, a Roma. I lavori, ospitati dalle 9.30 sede nazionale dell’Unione cattolica italiana insegnati,

dirigenti, educatori, formatori (via Crescenzio 25), saranno aperti dal presidente Stefano Di Battista e proseguiranno con l’introduzione spirituale di padre Giuseppe Oddone, consulente ecclesiastico nazionale dell’Uciim. Dopo i saluti di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, sarà affrontato il tema “Vita digitale, le opportunità e i rischi”. Rosy Russo, fondatrice e presidente di “Parole O_Stili”, presenterà “Il Manifesto della comunicazione non ostile” mentre Marisa Marraffino, consulente de “Il Sole 24 Ore” e avvocata esperta di reati informatici tra gli estensori della proposta di legge sugli aspetti penali legati alla Rete, parlerà di “Oltre le Colonne d’Ercole del buon senso”. Infine Danilo Di Leo, digital strategist e consigliere WeCa, presenterà il rinnovato sito web del Copercom, concepito come “uno strumento a servizio delle associazioni”.