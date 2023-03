Germania: il “grazie” della Chiesa tedesca a mons. Bode, vescovo da 32 anni, che termina il mandato

Papa Francesco ha accolto la richiesta di dimissioni per età di mons. Franz-Josef Bode, vescovo di Osnabrück. Termina così il mandato del vescovo in carica più longevo della Germania, che dal 2017 è anche vicepresidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) e dal 2019 è membro del Presidium del Cammino sinodale della Chiesa in Germania. Mons. Bode è diventato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Paderborn nel 1991 ed è vescovo di Osnabrück dal 1995. Il presidente della Dbk, mons. Georg Bätzing, ha accolto la richiesta di dimissioni del vescovo Bode con “grande rammarico e rispetto”. “Avrei voluto vederla al nostro fianco nella Conferenza episcopale tedesca per più anni. Allo stesso tempo, capisco la sua decisione e le relative conseguenze. Dal profondo del mio cuore esprimo il mio ringraziamento e apprezzamento per il suo lavoro, personalmente e a nome della Dbk”, ha detto Bätzing che ha aggiunto: “Lei ha vissuto più di 60 assemblee plenarie in più di tre decenni del ministero episcopale. Inoltre, ci sono state circa 135 riunioni del Consiglio permanente… Certamente il compito è stato a volte difficile per lei e la sua salute ne ha risentito”. Nella sua lettera, mons. Bätzing riconosce i meriti di mons. Bode come “vescovo della pastorale giovanile”, che ha accompagnato i giovani tedeschi alle Giornate mondiali della gioventù e come responsabile della Commissione pastorale (dal 2010 al 2021), dando un contributo significativo al documento di base della Conferenza episcopale tedesca, “Essere Chiesa insieme” (2015). Bätzing ha anche ringraziato Bode per il suo instancabile impegno nel cammino sinodale.