Quaresima: Urbino, giovedì 30 marzo liturgia penitenziale guidata dall’arcivescovo Salvucci

Giovedì 30 marzo alle ore 21,15 presso il santuario Sacro Cuore di Gesù (Ca’ Staccolo) di Urbino si terrà una liturgia penitenziale guidata dall’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Sandro Salvucci, con la possibilità di confessarsi. Il tema trattato sarà: “Vegliate e pregare, per non entrare in tentazione”. È l’ultimo incontro che mons. Salvucci terrà nell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado in preparazione alla Pasqua.

L’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Urbino curerà la diretta dell’evento. Sarà possibile collegarsi sui seguenti canali: Canale YouTube “Pillole di spiritualità”, Canale YouTube “Arcidiocesi di Pesaro”, pagina Facebook “Pillole di spiritualità”.