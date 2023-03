Solidarietà: Caritas Italiana, Focsiv, Tv2000 e Radio InBlu2000, il 4 aprile torna la Maratona “Insieme per gli ultimi”

(Foto: Tv2000)

Caritas Italiana e Focsiv, Tv2000 con InBlu2000 di nuovo unite per la Maratona televisiva e radiofonica “Insieme per gli ultimi”, che andrà in onda per l’intera giornata del 4 aprile 2023 su Tv2000 e InBlu2000, insieme per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di 28 interventi di Caritas italiana, di Focsiv e i suoi soci in Libano, in Iraq, ma anche in Siria, Giordania, Turchia e Terra Santa e a favore della popolazione colpita dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso avvenuto nella parte sud-orientale turca e nell’area settentrionale della Siria.

Come un anno fa anche questa Maratona è programmata durante la Settimana Santa e si pone come il proseguimento necessario della campagna, promossa da Caritas italiana insieme Focsiv “La pace va oltre. Sostieni la speranza” in programma dal 1° al 16 aprile e ha come focus i giovani del Medio Oriente. La scelta di promuovere la campagna a pochi giorni dalla Santa Pasqua “va intesa in una prospettiva di Risurrezione, che si esplica nel suo valore più profondo: ricostruire in Medio Oriente la speranza grazie ai giovani, veri e propri semi del futuro per l’intera area”, si legge in una nota.

“Un’iniziativa che è volta a ridare speranza e un futuro concreto ai giovani, soprattutto là ove il terremoto ha colpito più duramente, affinché possano con le loro famiglie essere protagonisti della ricostruzione anche sociale e dello sviluppo delle loro terre, ma, allo stesso tempo, si intende far emergere e valorizzare la presenza millenaria dei cristiani, che in Medio Oriente ha visto i primi albori, affinché non sia emarginata, preservando, in questo modo, un patrimonio umano e culturale incommensurabile. E se gli effetti immediati del terremoto dello scorso febbraio sono visibili nei volti degli sfollati e nelle rovine delle case e delle infrastrutture dell’intera area colpita, le conseguenze a lungo termine di questa devastazione incideranno non solo sui due paesi colpiti, ma peseranno anche sull’intera area medio orientale”, prosegue la nota, che evidenzia: “La terra continua a tremare in Medio Oriente, ma questo non è causato dal solo movimento tellurico, gran parte delle destabilizzazioni sono provocate dalle condizioni economiche, politiche e sociali che incidono sul futuro di milioni di uomini, donne e bambini che in questa area vivono. La speranza è nel guardare oltre, nel guardare alla pace”.

“La pace è possibile raggiungerla con percorsi di giustizia, costruendo società accoglienti e inclusive, lottando contro le disuguaglianze che attraversano tutte le società del Pianeta. La pace non è un accidente della Storia, ma un cammino di fratellanza e prossimità. È in quel essere Fratelli tutti, indicataci dall’enciclica di Papa Francesco, uguali, pur se diversi. È in quella diversità che ci si incontra, si è più coesi, di questo si nutre la pace e si consolida”. Ed è il senso profondo della nuova campagna Caritas italiana e Focsiv.