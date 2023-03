Israele: Sciopero generale, istituito un centro virtuale di emergenza per i 90mila turisti presenti nel Paese

Tel Aviv Ben Gurion Airport (Credit: Criss Ou, Tel Aviv Airport)

Il ministero del Turismo, in seguito alla proclamazione dello sciopero generale che sta provocando numerosi disagi anche nell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, ha istituito, su indicazione del ministro Haim Katz, l’apertura di un centro virtuale di emergenza per i turisti. Sarebbero 90mila quelli presenti nel Paese. Il centro è operativo e risponde in due lingue, inglese ed ebraico, al telefono, su Facebook e WhatsApp. Scopo del centro è fornire notizie aggiornate sulla chiusura dei siti turistici e sullo stato dei voli. Lo riferisce il Ministero del Turismo.