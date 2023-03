Legalità: Fondazione con il Sud, venerdì 31 marzo un incontro a Palermo sui beni confiscati

Venerdì 31 marzo, alle ore 11,30, presso Cre.Zi. Plus a Palermo, ci sarà il quarto incontro per discutere del tema della gestione dei beni confiscati alle mafie con i progetti e i gestori di beni confiscati del territorio siciliano.

I primi tre incontri del ciclo, promosso dalla Fondazione con il Sud, si sono svolti a Napoli presso La Gloriette, a Lamezia Terme presso Comunità Progetto Sud, a Bari presso Villa Artemisia e hanno coinvolto nel dibattito i gestori dei beni confiscati della Campania, della Calabria e della Puglia e rappresentanti delle istituzioni locali competenti in materia.

L’incontro di Palermo è organizzato dal Forum Terzo Settore Sicilia con Fondazione con il Sud e Cre.Zi. Plus.